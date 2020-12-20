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Эйбар - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионате Испании

Испания
(1 голосов)

Эйбар - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эйбар - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионате Испании
UA-Футбол
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Чемпионат Испании набирает обороты - в разгаре первый круг. В рамках 14-го тура "Реал" на поле "Эйбара" попытается развить успех, добытый в трех последних поединках чемпионата с "Севильей", "Атлетико" и "Атлетиком".

Матч запланирован на 20-е декабря 2020-го года. Начало – 22:00. Текстовая онлайн прямая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>. Онлайн видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) "Эйбар"
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