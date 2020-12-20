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Эйбар - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионате Испании
Эйбар - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Чемпионат Испании набирает обороты - в разгаре первый круг. В рамках 14-го тура "Реал" на поле "Эйбара" попытается развить успех, добытый в трех последних поединках чемпионата с "Севильей", "Атлетико" и "Атлетиком".
Матч запланирован на 20-е декабря 2020-го года. Начало – 22:00. Текстовая онлайн прямая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>. Онлайн видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
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