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Дембеле вернулся к тренировкам с Барсой

Испания
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Француз снова в деле

Дембеле вернулся к тренировкам с Барсой
Новина українською

"Барселоны" Усман Дембеле вернулся к полноценным тренировкам с командой.

Не исключено, что 23-летний француз войдет в состав на матч 15-го тура Ла Лиги с "Вальядолидом", который состоится во вторник, 22 декабря.

Напомним, в начале декабря Дембеле повредил заднюю поверхность бедра.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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