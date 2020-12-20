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Дембеле вернулся к тренировкам с Барсой
Француз снова в деле
"Барселоны" Усман Дембеле вернулся к полноценным тренировкам с командой.
Не исключено, что 23-летний француз войдет в состав на матч 15-го тура Ла Лиги с "Вальядолидом", который состоится во вторник, 22 декабря.
Напомним, в начале декабря Дембеле повредил заднюю поверхность бедра.
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