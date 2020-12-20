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Боссы Барселоны поддержали Кумана: Он хорошо справляется

Испания
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Временное руководство довольно работой нидерландца

Боссы Барселоны поддержали Кумана: Он хорошо справляется
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Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс высказался о работе Рональда Кумана на посту главного тренера команды после матча 14-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (2:2).

"Я никого не виню. Куман хорошо справляется, у него много здравого смысла. Он сохраняет мою полную поддержку. Мы с ним обедали вместе несколько раз, и я считаю, что он настроен оптимистично", – заявил Тускетс в комментарии AS.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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