Атлетико готовит новый контракт для Симеоне. Он работает в клубе с 2011-го года

"Атлетико" намерен продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне, сообщает Marca.

Клуб уже несколько недель работает над подготовкой нового соглашения. Боссы мадридцев считают, что лучшего кандидата на эту должность нет.

Отметим, что текущий контракт Симеоне рассчитан до лета 2022 года.

"Атлетико" в настоящий момент занимает первую строчку в чемпионате Испании, а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с "Челси".