Триумфальный юбилей Суареса. Атлетико - Эльче 3:1. Обзор матча и видео голов

Луис Суарес вчера провел свой двухсотый матч в Ла Лиге - и отметил праздник двумя забитыми мячами. Эти голы уругвайца помогли "Атлетико" победить "Эльче" и сохранить за собой первое место турнирной таблицы.

"Эльче" не на самом дне, но недалеко от зоны вылета. Смотрите, как развивались события матча четырнадцатого тура, в видеообзоре.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Эльче" 3:1

Голы: Луис Суарес 41, Луис Суарес 58, Диего Коста 80 (пен.) - Лукас Бое 64