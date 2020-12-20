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Триумфальный юбилей Суареса. Атлетико - Эльче 3:1. Обзор матча и видео голов

Испания
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Атлетико - Эльче ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Триумфальный юбилей Суареса. Атлетико - Эльче 3:1. Обзор матча и видео голов
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Луис Суарес вчера провел свой двухсотый матч в Ла Лиге - и отметил праздник двумя забитыми мячами. Эти голы уругвайца помогли "Атлетико" победить "Эльче" и сохранить за собой первое место турнирной таблицы.

"Эльче" не на самом дне, но недалеко от зоны вылета. Смотрите, как развивались события матча четырнадцатого тура, в видеообзоре.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Эльче" 3:1
Голы: Луис Суарес 41, Луис Суарес 58, Диего Коста 80 (пен.) - Лукас Бое 64

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Чемпионат Испании Эльче (Испания)
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