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Триумфальный юбилей Суареса. Атлетико - Эльче 3:1. Обзор матча и видео голов
Атлетико - Эльче ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Луис Суарес вчера провел свой двухсотый матч в Ла Лиге - и отметил праздник двумя забитыми мячами. Эти голы уругвайца помогли "Атлетико" победить "Эльче" и сохранить за собой первое место турнирной таблицы.
"Эльче" не на самом дне, но недалеко от зоны вылета. Смотрите, как развивались события матча четырнадцатого тура, в видеообзоре.
Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Эльче" 3:1
Голы: Луис Суарес 41, Луис Суарес 58, Диего Коста 80 (пен.) - Лукас Бое 64
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