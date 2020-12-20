Примера. 14-й тур. Эйбар - Реал 1:3. Начали за здравие, но потом...

"Реал" набрал мощный ход. После поражения от "Шахтера" мадридцы одержали четыре подряд победы и планировали продолжить серию и на "Ипуруа". Мог ли "Эйбар" остановить "Реал"? Вопрос следует задавать по-другому: мог ли "Реал" оступиться на ровном месте?

Ибо разница в классе между командами такая огромная, что проблемы "сливочные" могли создать себе только сами. Но не собирались играть спустя рукава – это стало понятно сразу после стартового свистка. Прошло всего тринадцать минут, а "Реал" уже выигрывал 2:0. Сначала Бензема хищнически использовал передачу Родриго, а затем Лука Модрич шикарно влепил издали под перекладину.

Между этими голами был неиспользованный момент Лукаса Васкеса. Вырисовывалось, что может быть разгром. Собственно, на 18-й минуте Бензема обязан был увеличивать преимущество "Реала" до трех голов, но чудом не замкнул дальнюю штангу после передачи Модрича.

Зидан с улыбкой встретил этот промах Карима – и это о многом говорит. В прошлом матче Зизу нервно бросал полотенце после гола нападающего, а теперь потешно воспринял его локальную неудачу. Чувствуете разницу? Таким было настроение сегодняшнего поединка.

Хотя во второй половине первого тайма не все было так гладко. Первый звоночек – удар Арбильи со штрафного, а дальше – настоящий гром. Энрике Гарсия, получив мяч у левого края штрафной, решился на удар и удивил траекторией. По дуге мяч залетел в "девятку".

Было бы весьма забавно, если бы через несколько минут Муто ударом в касание попал по воротам после передачи Хиля. Хотя "Эйбар" не заслуживал этого успеха. Ведь "Реал" создал гораздо больше. Уже после гола Гарсии шансы были у Васкеса, Серхио Рамоса и наконец – Бензема. Карим даже забил во второй раз до перерыва, однако с минимального офсайда.

После перерыва "Реал" выглядел уже не так уверенно. "Эйбар" сумел уплотнить игру и минимизировать количество голевых эпизодов у своих ворот. Но "оружейники" отставали в счете, поэтому без штурма чужих ворот все остальные усилия априори были напрасными. Штурма не было, а вот мини-штурм... Такаси Инуи имел свой момент, да и попадание мяча в локоть Рамосу в штрафной с близкого расстояния давало надежду "оружейникам". Но арбитр эту надежду разбил.

На самом деле, главный шанс "Эйбара" – это не момент имени Рамоса. А момент имени Бигаса, когда тот убегал на "свидание" с Куртуа. Выглядело все очень перспективно, но даже до полноценного удара не дошло: заблокировал попытку соперника вездесущий Рамос.

Гости сами виноваты, что не положили точку раньше. Шикарную возможность не реализовал Родриго, потом мимо рамки пробил Асенсио – поэтому и пришлось пережить неприятные последние минуты. А гол Васкеса – приятно для болельщиков, но несущественно для распределения сил. Три очка "Реал" взял бы и без этого голевого маневра.

Не гладко, но пятая подряд победа оказалась в кармане Зидана. Растет отрыв от "Барселоны", не отпущено в отрыв "Атлетико". Продолжение следует.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Реал" 1:3

Голы: Энрике Гарсия 28 - Карим Бензема 6, Лука Модрич 13, Лукас Васкес 90+2

"Эйбар": Марко Дмитрович, Педро Бигас, Такаси Инуи (Педро Леон 72), Эду Экспозито, Папа Кули Диоп (Серхио Альварес 82), Йосинори Муто, Энрике Гарсия (Унаи Арьета 84), Анайц Арбилья, Алехандро Посо, Кевин Родригеш, Брайан Хиль

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич (Федерико Вальверде 72), Ферлан Менди, Родриго Силва (Марко Асенсио 72)

Предупреждение: Анайц Арбилья 43