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Зидан: Игра Бензема - это совсем другой уровень

Испания
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Француз снова доволен игрой футболиста

Зидан: Игра Бензема - это совсем другой уровень
Новина українською

В рамках 14-тура Ла Лиги между собой встречались "Эйбар" и "Реал", матч закончился со счетом 1:3. Благодаря этой победе сливочные набрали 29 очков и сейчас находятся на 2 позиции в турнирной таблице. В этом поединке главный тренер Зинедин Зидан отметил игру Карима Бенземы, по его словам, он играет на другом уровне:

"Бензема - победитель матча, то что он делает – это совсем другой уровень. Дело не только в его голах, в игре его роль решающая. Он очень важен для нас, а когда забивает, это даже лучше. Он очень важен для нашей команды. Но мы должны отметить игру каждого. Сегодня была отличная игра обеих команд. Но в этом матче мы заслужили победу", - цитирует Goal Зидана.

В текущем турнире Карим Бензема провел 12 матчей, забил 7 голов и отличился пятью ассистами. Следующий матч, 23 декабря, команда Зидана проведет на домашнем стадионе с "Гранадой".Читайте также"Так я вижу футбол". Бензема прокомментировал свой роскошный пас спиной в матче с Атлетиком

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В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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