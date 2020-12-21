Бывший судья уверен, что в ворота Реала не назначили очевидный пенальти

Экс-арбитр Хуан Андухар Оливер считает, что в матче Чемпионата Испании "Эйбар" – "Реал" (1:3) нужно было назначить 11-метровый после того, как мяч попал в локоть защитника мадридцев Серхио Рамоса после удара форварда Йосинори Муто.

- Защитник "Реала" совершает движение, занимая пространство между мячом и воротами. Судья должен был назначить пенальти, – цитирует Оливера Marca.

Эпизод произошел на 81-й минуте при счете 2:1.