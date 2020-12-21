Испания
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Бывший судья уверен, что в ворота Реала не назначили очевидный пенальти
Игру обслуживал арбитр Хосе Мунуэра Монтеро
Экс-арбитр Хуан Андухар Оливер считает, что в матче Чемпионата Испании "Эйбар" – "Реал" (1:3) нужно было назначить 11-метровый после того, как мяч попал в локоть защитника мадридцев Серхио Рамоса после удара форварда Йосинори Муто.
- Защитник "Реала" совершает движение, занимая пространство между мячом и воротами. Судья должен был назначить пенальти, – цитирует Оливера Marca.
Эпизод произошел на 81-й минуте при счете 2:1.
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Комментарии (5)
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victor1306 (Мадрид)
21.12.2020 в 10:39
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Muxtar (Днепр)
21.12.2020 в 10:56
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hardcorepwnz (Украина)
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