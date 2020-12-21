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Бывший судья уверен, что в ворота Реала не назначили очевидный пенальти

Испания
(2 голосов)

Игру обслуживал арбитр Хосе Мунуэра Монтеро

Бывший судья уверен, что в ворота Реала не назначили очевидный пенальти
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Экс-арбитр Хуан Андухар Оливер считает, что в матче Чемпионата Испании "Эйбар" – "Реал" (1:3) нужно было назначить 11-метровый после того, как мяч попал в локоть защитника мадридцев Серхио Рамоса после удара форварда Йосинори Муто.

- Защитник "Реала" совершает движение, занимая пространство между мячом и воротами. Судья должен был назначить пенальти, – цитирует Оливера Marca.

Эпизод произошел на 81-й минуте при счете 2:1.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Эйбар
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Комментарии (5)
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victor1306 (Мадрид)
21.12.2020 в 10:39
маячня
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Muxtar (Днепр)
21.12.2020 в 10:56
Маячня это твой Рамос которому пенальти свистят раз в год, а красные уже вообще забыли когда давали. А пеналь был железный, другому клубу такой бы поставили.Но это же Реал...
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hardcorepwnz (Украина)
21.12.2020 в 11:00
Там не одинокая рука в воздухе болталась, а была в районе корпуса и никак не увеличивала площадь тела. Если представить, что Рамос вообще без руки, мяч попал бы в корпус. По современным правилам, это не пенальти.
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hardcorepwnz (Украина)
21.12.2020 в 11:02
Барселонским фанатам было бы конечно приятно, если бы Мадриду каждый матч давали по 5 красных карточек и столько же пенальти, но увы, придется вам все же рассчитывать на свою команду. Халявы не будет.
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Muxtar (Днепр)
21.12.2020 в 11:03
Локоть отставленный на 90 градусов не увеличивает площадь тела? Вы бы геометрию подучили сперва.
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