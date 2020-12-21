Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бензема поражает. Эйбар - Реал 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Эйбар - Реал, чемпионат Испании, 20.12.2020
Вашему вниманию видео обзор матча Эйбар - Реал, которые встречались в рамках 14-го тура испанской Примеры. Героем встречи стал Карим Бензема - лидер атаки королевского клуба забил сам и дважды помог забить партнерам. Победа позволила Реалу догнать Атлетико по очкам, правда, у матрасников на две игры меньше.
Эйбар. Стадион "Ипуруа"
"Эйбар" - "Реал" 1:3
Голы: Энрике Гарсия 28 - Карим Бензема 6, Лука Модрич 13, Лукас Васкес 90+2
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гасперини - после победы над Ромой: Очень доволен Малиновским
- Богдан Михайличенко: Брюгге сейчас побеждает в каждом матче
- WhoScored: Малиновский получил посредственную оценку за матч с Ромой
- "Для нас ты всегда будешь лучшим". Барселона – о третьем месте Месси в голосовании FIFA: The Best
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...