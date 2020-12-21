Бензема поражает. Эйбар - Реал 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Эйбар - Реал, которые встречались в рамках 14-го тура испанской Примеры. Героем встречи стал Карим Бензема - лидер атаки королевского клуба забил сам и дважды помог забить партнерам. Победа позволила Реалу догнать Атлетико по очкам, правда, у матрасников на две игры меньше.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Реал" 1:3

Голы: Энрике Гарсия 28 - Карим Бензема 6, Лука Модрич 13, Лукас Васкес 90+2