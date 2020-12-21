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Кандидат в президенты Барселоны предлагает снести Камп Ноу

Испания
(1 голосов)

А на его месте построить новый стадион

Кандидат в президенты Барселоны предлагает снести Камп Ноу
Новина українською

Кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито в своей предвыборной кампании предложил снести "Камп Ноу", пишет As.

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По данным источника, функционер пообещал построить новый стадион на месте нынешнего для каталонского клуба. На время создания новой арены команде придется переехать на Олимпийский стадион. Также есть второй вариант: построить арену в муниципалитете Сан-Жоан-Деспи.

"Камп Ноу" был построен в 1957 году и рассчитан на 99 354 мест. После 13 туров ла лиги "Барселона" занимает 6-е место в турнирной таблице.

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В статье: Барселона Камп Ноу Агусти Бенедито
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
21.12.2020 в 16:39
Он бы ещё предложил La Sagrada Familia снести. Да уж.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.12.2020 в 16:33
А что не так с Камп Ноу?
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