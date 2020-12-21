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Месси: У меня было тяжелое время летом, но сейчас я в форме

Испания
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Лео снова мотивирован?

Месси: У меня было тяжелое время летом, но сейчас я в форме
UA-Футбол
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Капитан "Барселоны" Лео Месси прокомментировал тяжелый старт в этом сезоне, а также оценил свою нынешнюю форму.

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"Правда в том, что сейчас все в порядке, но летом у меня был тяжелый период. Все началось еще раньше, потом было плохое завершение сезона, бюрофакс и остальное. Это все ударило по моим кондициям.

Но сейчас я в форме и готов серьезно сражаться за трофеи. Я знаю, что клуб переживает непростые времена, но мы все ждем, когда все наладится", - заявил аргентинец.

В текущем сезоне аргентинец провел 17 матчей, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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