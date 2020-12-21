Месси: У меня было тяжелое время летом, но сейчас я в форме

Капитан "Барселоны" Лео Месси прокомментировал тяжелый старт в этом сезоне, а также оценил свою нынешнюю форму.

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"Правда в том, что сейчас все в порядке, но летом у меня был тяжелый период. Все началось еще раньше, потом было плохое завершение сезона, бюрофакс и остальное. Это все ударило по моим кондициям.

Но сейчас я в форме и готов серьезно сражаться за трофеи. Я знаю, что клуб переживает непростые времена, но мы все ждем, когда все наладится", - заявил аргентинец.

Lionel Messi has spoken ????



He says he is 'fine' at Barcelona after 'a very bad' summer ???? pic.twitter.com/oF3dLgM8M2 — Goal (@goal) December 21, 2020

В текущем сезоне аргентинец провел 17 матчей, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.