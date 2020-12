Месси: У меня было тяжелое время летом, но сейчас я в форме

Капитан "Барселоны" Лео Месси прокомментировал тяжелый старт в этом сезоне, а также оценил свою нынешнюю форму.

"Правда в том, что сейчас все в порядке, но летом у меня был тяжелый период. Все началось еще раньше, потом было плохое завершение сезона, бюрофакс и остальное. Это все ударило по моим кондициям.

Но сейчас я в форме и готов серьезно сражаться за трофеи. Я знаю, что клуб переживает непростые времена, но мы все ждем, когда все наладится", - заявил аргентинец.

Lionel Messi has spoken ????



He says he is 'fine' at Barcelona after 'a very bad' summer ???? pic.twitter.com/oF3dLgM8M2