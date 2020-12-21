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Куман: 9 из 10 фанатов Реала согласятся со мной - судья должен был назначать пенальти в ворота Куртуа

Испания
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Куман: 9 из 10 фанатов Реала согласятся со мной - судья должен был назначать пенальти в ворота Куртуа
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман уверен, что вчера судья должен был назначать пенальти в ворота "Реала" за игру рукой Рамоса.

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"Могу сказать, что мне показалось, что это пенальти. Арбитр и ВАР приняли другое решение, я его уважаю, но если меня спрашивают, то да - это пенальти.

Думаю, что девять из десяти фанатов "Реала" со мной согласятся, но судья решил иначе. Не понимаю почему", - заявил Куман.

На данный момент каталонцы отстают от "Реала" в таблице на восемь очков, имея одну игру в запасе.

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В статье: Серхио Рамос Рональд Куман Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
21.12.2020 в 22:12
Когда своих результатов нет, начинаем искать недостатки в других. Идите, господин Куман, работайте с командой, фанаты Мадрида и судьи без вас разберутся
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