Куман: 9 из 10 фанатов Реала согласятся со мной - судья должен был назначать пенальти в ворота Куртуа

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман уверен, что вчера судья должен был назначать пенальти в ворота "Реала" за игру рукой Рамоса.

"Могу сказать, что мне показалось, что это пенальти. Арбитр и ВАР приняли другое решение, я его уважаю, но если меня спрашивают, то да - это пенальти.

Думаю, что девять из десяти фанатов "Реала" со мной согласятся, но судья решил иначе. Не понимаю почему", - заявил Куман.

На данный момент каталонцы отстают от "Реала" в таблице на восемь очков, имея одну игру в запасе.