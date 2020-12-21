Вальядолид - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" реабилитировалась за поражение от "Кадиса" двумя победами над "Леванте" и "Реал Сосьедадом", однако после этого уже снова успела потерять очки (с "Валенсией"). Каталонцы – все еще претенденты на чемпионство, но с очень шаткими позициями.

На поле "Вальядолида" нет права на ошибку. Матч 15-го тура Ла Лиги состоится 22.12.2020 в 23:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

Прямая видеотрансляция в Украине - видеосервис MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Вальядолид" - "Барселона"?