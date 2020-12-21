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Вальядолид - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Вальядолид - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.12.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" реабилитировалась за поражение от "Кадиса" двумя победами над "Леванте" и "Реал Сосьедадом", однако после этого уже снова успела потерять очки (с "Валенсией"). Каталонцы – все еще претенденты на чемпионство, но с очень шаткими позициями.
На поле "Вальядолида" нет права на ошибку. Матч 15-го тура Ла Лиги состоится 22.12.2020 в 23:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.
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Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Вальядолид" - "Барселона"?
- Бельгия - Eleven Sports 2 Belgium;
- Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Canal + Sport Online, Canal + 4K Ultra HD, nc + GO, Canal + Sport;
- Испания - Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2, Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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