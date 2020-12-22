Форвард Динамо забивает третий гол за Тенерифе

Форвард "Тенерифе" Фран Соль , права на которого принадлежат "Динамо" Киев, забил в матче 19-го тура Сегунды в матче против "Жироны" (2:0).

Соль забил на 34-й минуте, установив окончательный счет встречи.

Всего у испанца в сезоне в 15 матчах три точных удара, а также на его счету голевая передача.