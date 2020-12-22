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Форвард Динамо забивает третий гол за Тенерифе
28-летний нападающий в аренде в родной Испании выступает лучше, чем в Украине
Форвард "Тенерифе"
Соль забил на 34-й минуте, установив окончательный счет встречи.
Всего у испанца в сезоне в 15 матчах три точных удара, а также на его счету голевая передача.
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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С.Карпович. (Ланівці)
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Hanter44 (Baburka)
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Просто Квашин (Харьков)
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