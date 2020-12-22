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Форвард Динамо забивает третий гол за Тенерифе

Испания
(1 голосов)

28-летний нападающий в аренде в родной Испании выступает лучше, чем в Украине

Форвард Динамо забивает третий гол за Тенерифе
Новина українською

Форвард "Тенерифе" Фран Соль, права на которого принадлежат "Динамо" Киев, забил в матче 19-го тура Сегунды в матче против "Жироны" (2:0).

Соль забил на 34-й минуте, установив окончательный счет встречи.

Всего у испанца в сезоне в 15 матчах три точных удара, а также на его счету голевая передача.

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В статье: Динамо (Киев) Тенерифе Фран Соль
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.12.2020 в 09:58
У третьому дивізіоні забив би вже 5 голів.
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0
0
С.Карпович. (Ланівці)
22.12.2020 в 09:12
15 ігор три голи в сегунді,то не заграв,то намучив.Йому щоб забити 10 треба два сезони.
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
22.12.2020 в 09:02
И почему оно так бывает?Ушел из Динамо и вдруг заиграл?
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0
-5
Просто Квашин (Харьков)
22.12.2020 в 09:10
Дурка,не тереби бабурку...
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+2
0
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 09:48
Уровень немного другой :) но на Тенерифе все рады
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+1
0


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