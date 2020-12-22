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Реал интересуется защитником Баварии, который может заменить Рамоса

Испания
(1 голосов)

Однако отпугивают финансовые аппетиты Алабы

Реал интересуется защитником Баварии, который может заменить Рамоса
Новина українською

Мадридский "Реал" хочет подписать защитника "Баварии" Давида Алабу, сообщает As.

28-летний австриец может стать заменой 34-летнему Серхио Рамосу, чей контракт рассчитан до 30 июня 2021 года. Летом у Алабы заканчивается контракт с мюнхенцами.

Переход Алабы в "Реал" осложняется тем, что игрок хочет зарабатывать как форвард "Баварии" Роберт Левандовски – 12 млн евро в год после уплаты налогов. По данным источника, "Реал" считает такую зарплату завышенной, поскольку Рамос получает чистыми 15 млн.

Также Алабой интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Серхио Рамос Давид Алаба Бавария (Мюнхен) трансферы Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
22.12.2020 в 13:12
Насчет замены Рамосу это конечно громко сказано, но как игрок ротации, способный сыграть и на фланге, и в центре - хороший вариант. Можно будет наконец поблагодарить Марсело и отпустить.
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