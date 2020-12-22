Реал интересуется защитником Баварии, который может заменить Рамоса

Мадридский "Реал" хочет подписать защитника "Баварии" Давида Алабу , сообщает As.

28-летний австриец может стать заменой 34-летнему Серхио Рамосу, чей контракт рассчитан до 30 июня 2021 года. Летом у Алабы заканчивается контракт с мюнхенцами.

Переход Алабы в "Реал" осложняется тем, что игрок хочет зарабатывать как форвард "Баварии" Роберт Левандовски – 12 млн евро в год после уплаты налогов. По данным источника, "Реал" считает такую зарплату завышенной, поскольку Рамос получает чистыми 15 млн.

Также Алабой интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".