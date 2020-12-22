Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал интересуется защитником Баварии, который может заменить Рамоса
Однако отпугивают финансовые аппетиты Алабы
Мадридский "Реал" хочет подписать защитника "Баварии"
28-летний австриец может стать заменой 34-летнему Серхио Рамосу, чей контракт рассчитан до 30 июня 2021 года. Летом у Алабы заканчивается контракт с мюнхенцами.
Переход Алабы в "Реал" осложняется тем, что игрок хочет зарабатывать как форвард "Баварии" Роберт Левандовски – 12 млн евро в год после уплаты налогов. По данным источника, "Реал" считает такую зарплату завышенной, поскольку Рамос получает чистыми 15 млн.
Также Алабой интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Популярное сейчас
- Вызывает в Петрово на разговор. Президент обвинил директора Ингульца в срыве поединка с Шахтером
- Воздушный Роналду, фактор Левандовского, Месси как Пеле. Герои прошлых выходных в ФОТО
- Верес готовится к УПЛ - стадион нашли в райцентре рядом с АЭС
- Месси догоняет Пеле, но Барса не убегает от летучих мышей. Барселона - Валенсия 2:2. Обзор матча и видео голов
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО