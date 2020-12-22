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Реал - Гранада. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Гранада: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.12.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" продолжает погоню за "Атлетико". У "сливочных" продолжается четырехматчевая победная серия, и они не собираются сбавлять обороты. На очереди – поединок против "Гранады".
Матч запланирован на 23.12.2020 в 20:30. Онлайн прямая текстовая трансляция - матч центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания".
Прямая видеотрансляция поединка - на платформе MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн видеоэфир поединка 15-го тура Ла Лиги "Реал" - "Гранада"?
- Бельгия - Eleven Sports 2 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - Digi Sport 3, DIGI GO;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga.
Смотреть матч онлайн
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- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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