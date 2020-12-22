Примера. 15-й тур. Севилья не сплоховала на поле Валенсии, ничья в битве неудачников

"Валенсия" страдает в матчах с не именитыми соперниками, но тем, кто борется за лидирующие позиции, "Лос Чес" охотно вставляют палки в колеса. Были биты ранее "Реал" и "Реал Сосьедад", а в последнем туре два очка в борьбе с "Валенсией" потеряла "Барса".

Хулен Лопетеги понимал всю пикантность ситуации, но никак не мог повлиять на распределение сил по ходу матча. Преимущество и так принадлежало его подопечным, однако хромала реализация. К тому же не хватало гостям четкости на финальной стадии атак: один только момент Люка де Йонга – это не то, благодаря чему можно уйти в отрыв.

"Валенсия" терпела и могла отправить "Севилью" в нокдаун в конце первого тайма. Быстрая, широкая, четкая контратака перед свистком на перерыв завершилась сильным ударом Черышев, но Буну повезло оказаться в нужном месте. Во втором тайме Черышев снова не забил, но "Севилья" не обращала внимания на эти звоночки. Атаковала не слишком много, но уже с наведенным прицелом. Доменек потянул удар Эн-Несири, но был бессилен против удара Сусо – 0:1.

"Севилья" не повторила ошибок "Реала", "Реал Сосьедада" и "Барселоны". Со скрипом, но взяла максимум очков на поле "Валенсии" – впервые с 2012-го года.

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Севилья" 0:1

Гол: Сусо 81

"Валенсия": Хауме Доменек, Эльяким Мангала (Ману Вальехо 84), Габриэл Паулиста (Гулльем Молина 71), Гонсалу Гуэдеш, Денис Черышев (Юнус Муса 69), Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя (Алекс Бланко 69), Даниэль Васс, Максимилиано Гомес, Давид Хасон, Карлос Солер

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос, Жюль Кунде, Оскар Арнаис (Иван Ракитич 69), Сусо (Мунир Эль-Хаддади 86), Хесус Навас (Алейш Видаль 69), Маркос Акунья, Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири 59), Диего Карлос, Хоан Хордан (Неманья Гудель 86), Фернандо Франсиско Режес

Предупреждения: Даниэль Васс 45+2, Карлос Солер 71, Гулльем Молина 78 - Люк де Йонг 54, Хоан Хордан 82

Битва неудачников – иначе об этом матче и не скажешь. "Эльче" и "Осасуна" в семи последних турах Ла Лиги на двоих не одержали ни одной победы. У памплонцев в течение этой серии вообще только одна ничья (и шесть поражений), что заставляло команду Аррасате играть от ножа.

Памплонцы отдали сопернику мяч, но не инициативу. "Осасуна" очень просто забила (вбрасывание аута, индивидуальный проход и пас от Кальери, удар в падении от Рубена Гарсии) и легко могла забить во второй раз. Унай Гарсия с очень удобной позиции попал в перекладину, а партнер на добивании пробил выше. Аррасате жалел, что его команда не убежала в отрыв, ведь инертный и медленный до того "Эльче" реализовал свою первую во втором тайме (и одну из немногих в целом) возможность: Фидель Чавес, как и Рубен Гарсия, забил с близкого расстояния.

"Эльче" уверовал, что это шанс. Что соперник деморализован и его можно брать тепленьким. Однако хозяева так увлеклись атакой, что забыли о защите. Показательный момент – второй забитый гол "Осасуны". Кальери разогнал контратаку, Рубен Гарсия продолжил ее, а опорный полузащитник Дарко Брашанац завершил. А началось все тогда, когда "Эльче" почти всей командой находился на чужой половине поля.

"Осасуна" обязана была доводить этот матч до победы и завершать свою неудачную серию. Но роковым для памплонцев оказался банальный прострел с фланга: мяч "облизал" ноги Иньиго Переса и Ойера Санхурхо и оказался на ноге у Карилльо – 2:2.

Болезненная потеря для "Осасуны", которая остается внизу турнирной таблицы. "Для "Эльче" же очко по такой игре – достижение.

Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Осасуна" 2:2

Голы: Фидель Чавес 46, Гидо Каррильо 78 - Рубен Гарсия 10, Дарко Брашанац 64

"Эльче": Эдгар Бадия, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое (Пере Милья 87), Тете Моренте (Хосема Санчес 46), Дани Кальво (Виктор Родригес 46), Фидель Чавес, Хосан Фернандес (Нино 46), Антонио Барраган, Эмилиано Ригони, Хуан Санчес (Гидо Каррильо 76)

"Осасуна": Рубен Андраде, Хуан Крус, Давид Гарсия, Факундо Ронкалья, Рубен Гарсия (Энрике Барха 88), Хонатан Кальери (Анте Будимир 88), Иньиго Перес, Дарко Брашанац (Хавьер Мартинес Кальво 74), Гарсия Унай (Игнасио Видаль 88), Хон Толлар Монкайола (Ойер Санхурхо 60), Роберто Торрес

Предупреждения: Гидо Каррильо 84 - Иньиго Перес 73, Иньиго Перес 90+2

Удаление: Иньиго Перес 90+2