Зидан: Слова Кумана немного раздражают - все судьи иногда ошибаются

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на слова Рональда Кумана. Наставник "Барселоны" был уверен, что в ворота "сливочных" не назначили пенальти.

"Я слышал слова Кумана, такие разговоры немного раздражают. Лично я никогда не говорю о судьях. Любой арбитр, как и любой игрок, может допустить ошибку.

Не люблю комментировать действия арбитра, так как у них сложная задача. Больше нечего сказать, кроме того, что нам нужно сосредоточиться на важной игре", - заявил Зидан.