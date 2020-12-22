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Зидан: Слова Кумана немного раздражают - все судьи иногда ошибаются

Испания
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Ответ француза

Зидан: Слова Кумана немного раздражают - все судьи иногда ошибаются
UA-Футбол
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на слова Рональда Кумана. Наставник "Барселоны" был уверен, что в ворота "сливочных" не назначили пенальти.

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"Я слышал слова Кумана, такие разговоры немного раздражают. Лично я никогда не говорю о судьях. Любой арбитр, как и любой игрок, может допустить ошибку.

Не люблю комментировать действия арбитра, так как у них сложная задача. Больше нечего сказать, кроме того, что нам нужно сосредоточиться на важной игре", - заявил Зидан.

Уже завтра "Реал" сыграет против "Гранады".

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В статье: Зинедин Зидан Рональд Куман Барселона Реал (Мадрид)
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