Примера. 15-й тур. Вальядолид - Барселона 0:3. Они еще могут побеждать на классе

"Барса" сейчас весьма уязвима. "Барсу" не боятся, а некоторые уже сейчас, не дождавшись даже окончания первого круга, сбрасывают ее со счетов в борьбе за чемпионство. Впрочем, несмотря на все это, в чемпионате Испании еще остаются команды, которых "Барселона" способна побеждать на классе.

"Вальядолид" – одна из таких. В прошлом туре "пусела" умудрились украсть два очка у "Севильи", но сегодня не было места для подвига. "Барселона" банально не давала "Вальядолиду" почувствовать вкус игры. Хозяева наскребли за первый тайм два удара и однажды даже попали в створ. Но для мотивированного и раненого бывшими неудачами соперника это было лишь легким покалыванием где-то в области не жизненно важных органов.

"Барселона" атаковала много, не сумбурно и рационально. Да, два острых прострелы Альбы завершились ничем, Брайтвайт традиционно промахнулся с выгодной позиции, Месси бил на технику, но со взбитым прицелом. Однако среди этого моря неиспользованных моментов курсировали две результативные лодочки: сначала ударом головой после навеса Месси забил Лангле, а затем Брайтвайт легким касанием мяча удвоил преимущество "блаугранас" (Дест выступил ассистентом). С проблемами фаворит на поле не столкнулся.

Конечно, во втором тайме у "Вальядолида" были моменты, но это была милостыня от "Барсы". Пабло Эрвияс хитро "крутил" со штрафного, но не попал, Орельяна бил со средней дистанции, а Кике Перес играл на добивании – голкипер "Барсы" безупречно справился с обоими ударами. Наконец, прицеливался и Роке Меса, но тщетно.

Скажете, что это серьезная угроза? Да нет, в контексте доминирования "Барсы" порывы "Вальядолида" были не штормом, а легким ветерком. Шторм был в исполнении "блаугранас", а если бы с более высоким уровнем реализации – то вообще говорили бы о безжалостном урагане. Месси использовал один из своих шансов после хорошей передачи Педри – так упал почти пятидесятилетний рекорд Пеле. И даже несмотря на еще ряд нереализованных голевых эпизодов (в частности, и попадание в каркас), аргентинец заслуженно стал лучшим футболистом матча. Отметить можно всех. Даже Коутиньо, который сыграл немного, но успел оказаться на острие и себе всколыхнуть каркас.

Характер матча понятен. "Барса" выиграла на классе, на голом мастерстве. Надежды болельщикам "блаугранас" дает и тактическое разнообразие: сегодня Куман сыграл с тремя центральными защитниками. Месси и Педри прекрасно действовали с позиций оттянутых нападающих, а вот наконечник должен быть более острым, чем Брайтвайт.

Однако это вопрос будущего. Сейчас же на улицах Каталонии – заслуженный праздник.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Барселона" 0:3

Голы: Клеман Лангле 21, Мартин Брайтвайт 35, Лионель Месси 65

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Хавьер Санчес (Серхио Наварро 79), Шон Вайссман, Оскар Плано (Кике Перес 57), Рубен Алькарас, Пабло Эрвияс, Мараньян (Тони Суарес 46), Мичел (Роке Меса 57), Начо, Жоау Филипе (Жота) (Фабиан Орельяна 57)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Клеман Лангле, Миралем Пьянич, Лионель Месси, Педри (Филиппе Коутиньо 81), Хорди Альба (Эктор Фирпо 71), Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг (Серхио Бускетс 71), Оскар Мингеза Гарсия, Рональд Араужо (Самуэль Юмтити 71)

Предупреждения: Хоакин Фернандес 77 - Хорди Альба 62, Френки де Йонг 68