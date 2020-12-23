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Примера. 15-й тур. Вальядолид - Барселона 0:3. Они еще могут побеждать на классе

Испания
(2 голосов)

А Месси бьет рекорд Пеле

Примера. 15-й тур. Вальядолид - Барселона 0:3. Они еще могут побеждать на классе
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барса" сейчас весьма уязвима. "Барсу" не боятся, а некоторые уже сейчас, не дождавшись даже окончания первого круга, сбрасывают ее со счетов в борьбе за чемпионство. Впрочем, несмотря на все это, в чемпионате Испании еще остаются команды, которых "Барселона" способна побеждать на классе.

"Вальядолид" – одна из таких. В прошлом туре "пусела" умудрились украсть два очка у "Севильи", но сегодня не было места для подвига. "Барселона" банально не давала "Вальядолиду" почувствовать вкус игры. Хозяева наскребли за первый тайм два удара и однажды даже попали в створ. Но для мотивированного и раненого бывшими неудачами соперника это было лишь легким покалыванием где-то в области не жизненно важных органов.

Примера. 15-й тур. Вальядолид - Барселона 0:3. Они еще могут побеждать на классе - изображение 1

"Барселона" атаковала много, не сумбурно и рационально. Да, два острых прострелы Альбы завершились ничем, Брайтвайт традиционно промахнулся с выгодной позиции, Месси бил на технику, но со взбитым прицелом. Однако среди этого моря неиспользованных моментов курсировали две результативные лодочки: сначала ударом головой после навеса Месси забил Лангле, а затем Брайтвайт легким касанием мяча удвоил преимущество "блаугранас" (Дест выступил ассистентом). С проблемами фаворит на поле не столкнулся.

Конечно, во втором тайме у "Вальядолида" были моменты, но это была милостыня от "Барсы". Пабло Эрвияс хитро "крутил" со штрафного, но не попал, Орельяна бил со средней дистанции, а Кике Перес играл на добивании – голкипер "Барсы" безупречно справился с обоими ударами. Наконец, прицеливался и Роке Меса, но тщетно.

Примера. 15-й тур. Вальядолид - Барселона 0:3. Они еще могут побеждать на классе - изображение 2

Скажете, что это серьезная угроза? Да нет, в контексте доминирования "Барсы" порывы "Вальядолида" были не штормом, а легким ветерком. Шторм был в исполнении "блаугранас", а если бы с более высоким уровнем реализации – то вообще говорили бы о безжалостном урагане. Месси использовал один из своих шансов после хорошей передачи Педри – так упал почти пятидесятилетний рекорд Пеле. И даже несмотря на еще ряд нереализованных голевых эпизодов (в частности, и попадание в каркас), аргентинец заслуженно стал лучшим футболистом матча. Отметить можно всех. Даже Коутиньо, который сыграл немного, но успел оказаться на острие и себе всколыхнуть каркас.

Характер матча понятен. "Барса" выиграла на классе, на голом мастерстве. Надежды болельщикам "блаугранас" дает и тактическое разнообразие: сегодня Куман сыграл с тремя центральными защитниками. Месси и Педри прекрасно действовали с позиций оттянутых нападающих, а вот наконечник должен быть более острым, чем Брайтвайт.

Однако это вопрос будущего. Сейчас же на улицах Каталонии – заслуженный праздник.

Примера. 15-й тур. Вальядолид - Барселона 0:3. Они еще могут побеждать на классе - изображение 3

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Барселона" 0:3
Голы: Клеман Лангле 21, Мартин Брайтвайт 35, Лионель Месси 65

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Хавьер Санчес (Серхио Наварро 79), Шон Вайссман, Оскар Плано (Кике Перес 57), Рубен Алькарас, Пабло Эрвияс, Мараньян (Тони Суарес 46), Мичел (Роке Меса 57), Начо, Жоау Филипе (Жота) (Фабиан Орельяна 57)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Клеман Лангле, Миралем Пьянич, Лионель Месси, Педри (Филиппе Коутиньо 81), Хорди Альба (Эктор Фирпо 71), Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг (Серхио Бускетс 71), Оскар Мингеза Гарсия, Рональд Араужо (Самуэль Юмтити 71)

Предупреждения: Хоакин Фернандес 77 - Хорди Альба 62, Френки де Йонг 68

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В статье: Лионель Месси Барселона Чемпионат Испании Вальядолид (Испания)
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
23.12.2020 в 01:05
Автор, объясни пожалуйста как понимать заголовок, или что имел ввиду под «ещё могут» ?
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
23.12.2020 в 01:16
Можна я поясню Виграв Мессі (асист, передгольовий пас та гол) зі свитою, а ХХІ сторіччя "командної гри". Десь так!
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
23.12.2020 в 01:00
Як і очікувалось... Мессі "закортіло" перевершити рекорд "Короля футболу" і він як справжній лідер повів команду до перемоги свого чергового рекорду. А так перший тай "жваво" та і в цілому за весь матч лише 2 км "поступилися". При такий різниці у класі це "вистачило на розгром". Утім питання по КОМАНДНІЙ грі поки не вирішено. Ну і дякую Барсі за подарунок до мого повернення у світ інтернет
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+4
0
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MES QUE UN CLUB
23.12.2020 в 01:08
Те два километра вместо них мяч пробежал.))
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+4
0


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