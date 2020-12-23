Месси побил рекорд Пеле, а Зинченко сделал первый ассист в сезоне. Главные новости от 22 декабря

Последний тур в году сыграли в Примере, и он не подарил сенсаций. "Севилья" минимально обыграла "Валенсию" на "Месталье" (1:0), "Атлетико" на классе одолел недавнего лидера "Реал Сосьедад" (2:0), а "Барса" в кои-то веки не пропустила и разгромила "Вальядолид" (3:0). Тем не менее, самым историческим событием тура стали не эти три победы, а гол Лео Месси. Отныне аргентинец - обладатель рекорда по количеству голов за один клуб. Сегодняшний мяч в ворота "Вальядолида" стал для него 644-м в футболке "Барсы" - это на один больше, чем забил Пеле за "Сантос".

"Ювентус" напрочь провалил последний матч в году, уступив дома "Фиорентине" 0:3. Защитники туринцев допустили катастрофичное количество ошибок, а Алекс Сандро даже забил в свои ворота. Но на этом плохие новости для "Старой синьоры" не закончились. "Наполи" выиграл апелляцию в Олимпийском комитете Италии, и тот отменил его техническое поражение от "Юве". Встречу таки придется переигрывать, чего и добивались южане, которые в сентябре не смогли приехать в Турин из-за запрета местных властей.

Серьезные источники в Бразилии пишут, что дни Тайсона в "Шахтере" сочтены. Globo уверяет, что у бразильца полно предложений с разных континентов, но он уже отклонил все варианты из Ближнего и Дальнего Востока. Тайсон хочет вернуться в "Интернасьональ", который уже предложил ему двухлетний контракт. Бразильцы якобы готовы расплачиваться с "Шахтером" деньгами или футболистами, так что переговоры обещают много интересного.

Между прочим, первая голевая передача в сезоне для Александра! Уже на 3-й минуте матча Кубка лиги против "Арсенала" подача украинца нашла голову Габриэла Жезуса, который и открыл счет в матче. Всего же "Горожане" наколотили развалившимся за последние месяцы "Канонирам" четыре мяча, легко добыв путевку в полуфинал турнира.

Еще одна любопытная новость об игроке "Шахтера". Местное издание Calcioatalanta пишет, что Виктор Коваленко в течение месяца подпишет четырехлетний контракт с бергамасками. Тем срочно необходимо усиление в середину поля после демарша Папу Гомеса, который исключен из основы и будет продан, как только, так сразу. Получается, на позицию аргентинца поднимется Малиновский, а самого Руслана в центре заменит Коваленко. Неплохая украинская рокировка намечается!

Здравый смысл восторжествовал. Президент "Руха" Григорий Козловский заявил, что тренер Иван Федык отговорил его от подписания Артема Милевского, который последнее время зачастил на матчи львовского клуба и, казалось, вот-вот пополнит его ряды. "У нас другая философия - у нас играет молодежь", - объяснил Козловский, и если вы сомневаетесь в его правоте, то просто посмотрите, сколько голов с игры забил за "Колос" Евгений Селезнев. Увы, никто не вечен, и форвардов это тоже касается.