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Тренер Реал Сосьедада назвал лучшую команду Европы
На данный момент, и по мнению специалиста после очной встречи
Главный тренер
- Мы играли с лучшей командой Ла Лиги на данный момент, без вопросов, и я уверен, что даже Европы. Это невероятно сильная команда высочайшего уровня и звериной физической подготовкой.
Атлетико – претендент на чемпионство? Если они сохранят этот уровень, очевидно, да. Это команда, которая прекрасно защищается, в некоторых матчах также очень хорошо атакует, но не сегодня. Впрочем, если они останутся на этом уровне, они явные претенденты на победу в Ла Лиге, – сказал Альгуасиль.
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