Тренер Реал Сосьедада назвал лучшую команду Европы

Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:2) в матче 15-го тура Примеры.

- Мы играли с лучшей командой Ла Лиги на данный момент, без вопросов, и я уверен, что даже Европы. Это невероятно сильная команда высочайшего уровня и звериной физической подготовкой.

Атлетико – претендент на чемпионство? Если они сохранят этот уровень, очевидно, да. Это команда, которая прекрасно защищается, в некоторых матчах также очень хорошо атакует, но не сегодня. Впрочем, если они останутся на этом уровне, они явные претенденты на победу в Ла Лиге, – сказал Альгуасиль.