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Тренер Реал Сосьедада назвал лучшую команду Европы

Испания
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На данный момент, и по мнению специалиста после очной встречи

Тренер Реал Сосьедада назвал лучшую команду Европы
Новина українською

Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:2) в матче 15-го тура Примеры.

- Мы играли с лучшей командой Ла Лиги на данный момент, без вопросов, и я уверен, что даже Европы. Это невероятно сильная команда высочайшего уровня и звериной физической подготовкой.

Атлетико – претендент на чемпионство? Если они сохранят этот уровень, очевидно, да. Это команда, которая прекрасно защищается, в некоторых матчах также очень хорошо атакует, но не сегодня. Впрочем, если они останутся на этом уровне, они явные претенденты на победу в Ла Лиге, – сказал Альгуасиль.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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Источник:
Мarca

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