  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси: Никогда бы не подумал, что буду бить рекорды, которые установил Пеле
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси: Никогда бы не подумал, что буду бить рекорды, которые установил Пеле

Испания
(1 голосов)

Аргентинец побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб, забив 644 мяча за "Барселону"

Месси: Никогда бы не подумал, что буду бить рекорды, которые установил Пеле
Новина українською

Форвард "Барселоны" Лионель Месси в Инстаграм прокомментировал свое достижение, установленное в матче Чемпионата Испании с "Вальядолидом" (3:0).

- Когда я начинал играть в футбол, никогда бы не подумал, что буду бить рекорды. Тем более тот, что я побил сейчас, который установил Пеле.

Могу лишь поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих одноклубников, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю! – написал Месси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Пеле Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...