Месси: Никогда бы не подумал, что буду бить рекорды, которые установил Пеле

Форвард "Барселоны" Лионель Месси в Инстаграм прокомментировал свое достижение, установленное в матче Чемпионата Испании с "Вальядолидом" (3:0).

- Когда я начинал играть в футбол, никогда бы не подумал, что буду бить рекорды. Тем более тот, что я побил сейчас, который установил Пеле.

Могу лишь поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих одноклубников, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю! – написал Месси.