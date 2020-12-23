Испания
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Месси: Никогда бы не подумал, что буду бить рекорды, которые установил Пеле
Аргентинец побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб, забив 644 мяча за "Барселону"
Форвард "Барселоны"
- Когда я начинал играть в футбол, никогда бы не подумал, что буду бить рекорды. Тем более тот, что я побил сейчас, который установил Пеле.
Могу лишь поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих одноклубников, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю! – написал Месси.
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