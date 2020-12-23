  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал - Гранада: АУДИО онлайн-трансляция матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал - Гранада: АУДИО онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Шестая кряду победа "сливочных"?

Реал - Гранада: АУДИО онлайн-трансляция матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок. Комментаторы матча - Егор Старков и Тарас Вархоляк.

Трансляция начнётся в 20:40. Нажмите на колокольчик - Youtube пришлёт вам уведомление, чтобы вы не пропустили трансляцию.

Мадридский "Реал" продолжает погоню за "Атлетико" в испанской Ла Лиге. После тяжелого старта сезона "королевский клуб" набрал неплохой ход и уже выиграл пять кряду встреч, четыре из которых - в чемпионате страны. "Гранада" удобный соперник для "сливочных" , ведь "Реал" побеждает её уже в десяти подряд матчах. Казалось бы, где здесь интрига? Но это Испания, где осечки грандов происходят регулярно. Почему бы не сейчас?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Гранада Подкаст Трансляция
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...