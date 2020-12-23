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Реал - Гранада: АУДИО онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Шестая кряду победа "сливочных"?
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок. Комментаторы матча - Егор Старков и Тарас Вархоляк.
Трансляция начнётся в 20:40. Нажмите на колокольчик - Youtube пришлёт вам уведомление, чтобы вы не пропустили трансляцию.
Мадридский "Реал" продолжает погоню за "Атлетико" в испанской Ла Лиге. После тяжелого старта сезона "королевский клуб" набрал неплохой ход и уже выиграл пять кряду встреч, четыре из которых - в чемпионате страны. "Гранада" удобный соперник для "сливочных" , ведь "Реал" побеждает её уже в десяти подряд матчах. Казалось бы, где здесь интрига? Но это Испания, где осечки грандов происходят регулярно. Почему бы не сейчас?
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