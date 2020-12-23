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Свежие идеи хромого гранда. Вальядолид - Барселона 0:3. Обзор матча и видео голов

Испания
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Вальядолид - Барселона ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Свежие идеи хромого гранда. Вальядолид - Барселона 0:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Барселона" уже давно перестала быть той командой, которая наводит страх на своих соперников. "Блаугранас" сейчас далеки от лидирующих позиций, хотя все еще имеют свежие идеи. Это показал поединок 15-го тура Ла Лиги, в котором команда Кумана сыграла очень хорошо против "Вальядолида". Три центральных защитника, активные латерали, Месси и Педри под нападающим. Как итог – яркий разгром.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 15-го тура чемпионата Испании.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Барселона" 0:3
Голы: Клеман Лангле 21, Мартин Брайтвайт 35, Лионель Месси 65

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Вальядолид (Испания)
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