Свежие идеи хромого гранда. Вальядолид - Барселона 0:3. Обзор матча и видео голов

"Барселона" уже давно перестала быть той командой, которая наводит страх на своих соперников. "Блаугранас" сейчас далеки от лидирующих позиций, хотя все еще имеют свежие идеи. Это показал поединок 15-го тура Ла Лиги, в котором команда Кумана сыграла очень хорошо против "Вальядолида". Три центральных защитника, активные латерали, Месси и Педри под нападающим. Как итог – яркий разгром.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 15-го тура чемпионата Испании.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Барселона" 0:3

Голы: Клеман Лангле 21, Мартин Брайтвайт 35, Лионель Месси 65