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У команд разные цели. Реал Сосьедад - Атлетико 0:2. Обзор матча и видео голов
Реал Сосьедад - Атлетико ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал Сосьедад" и "Атлетико" называли прямыми конкурентами в борьбе за самые высокие позиции. Команды, действительно, шли бок о бок, сменяли друг друга на вершине. Однако в последнее время баски забуксовали, а очный поединок с мадридцами показал, что у команд все же разные задачи.
"Атлетико" будет бороться за корону, а для "Реал Сосьедада" актуальной задачей является не вылететь из зоны Лиги чемпионов. Смотрите, как развивался один из центральных матчей 15-го тура Примеры, в видеосюжете.
Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Атлетико" 0:2
Голы: Марио Эрмосо 49, Маркос Льоренте 74
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