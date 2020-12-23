У команд разные цели. Реал Сосьедад - Атлетико 0:2. Обзор матча и видео голов

"Реал Сосьедад" и "Атлетико" называли прямыми конкурентами в борьбе за самые высокие позиции. Команды, действительно, шли бок о бок, сменяли друг друга на вершине. Однако в последнее время баски забуксовали, а очный поединок с мадридцами показал, что у команд все же разные задачи.

"Атлетико" будет бороться за корону, а для "Реал Сосьедада" актуальной задачей является не вылететь из зоны Лиги чемпионов. Смотрите, как развивался один из центральных матчей 15-го тура Примеры, в видеосюжете.

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" 0:2

Голы: Марио Эрмосо 49, Маркос Льоренте 74