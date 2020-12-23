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Линекер: Чтобы побить рекорд Месси придется забивать по 43 гола в сезоне на протяжении 15 лет

Испания
(1 голосов)

Пеле забивал за "Сантос", Месси - за "Барсу"

Линекер: Чтобы побить рекорд Месси придется забивать по 43 гола в сезоне на протяжении 15 лет
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Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал новый рекорд 33-летнего аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

- Чтобы побить рекорд Месси в 644 забитых мяча, кому-нибудь придется забивать по 43 гола в сезоне на протяжении 15-ти лет… За один клуб, - написал Линекер в Твиттере.

Напомним, что Месси забил свой 644-й гол в составе "Барселоны", превзойдя достижение легендарного Пеле.

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В статье: Лионель Месси Гари Линекер
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Комментарии (2)
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Леонід Скачков (Рівне)
23.12.2020 в 13:03
Супряга перевершить цей рекорд,коли буде грати за аматорську команду.))))
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Antolog (Одесса)
23.12.2020 в 12:45
Да ну, он же всего лишь распиаренная личность и т.д., так может каждый... а смог бы он это повторить играя в Динамо... ))) - А ну, ждем комментов неудачников, которые забили бы в два раза больше играя за Барсу, а тем более за сборную Аргентины... Ваш выход господа или сейчас в детском саду тихий час, вы потом набежите, когда мамочка поп-ку подотрет, покормив сисей...)))
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