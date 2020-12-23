Линекер: Чтобы побить рекорд Месси придется забивать по 43 гола в сезоне на протяжении 15 лет

Да ну, он же всего лишь распиаренная личность и т.д., так может каждый... а смог бы он это повторить играя в Динамо... ))) - А ну, ждем комментов неудачников, которые забили бы в два раза больше играя за Барсу, а тем более за сборную Аргентины... Ваш выход господа или сейчас в детском саду тихий час, вы потом набежите, когда мамочка поп-ку подотрет, покормив сисей...)))