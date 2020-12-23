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Линекер: Чтобы побить рекорд Месси придется забивать по 43 гола в сезоне на протяжении 15 лет
Пеле забивал за "Сантос", Месси - за "Барсу"
Бывший игрок сборной Англии
- Чтобы побить рекорд Месси в 644 забитых мяча, кому-нибудь придется забивать по 43 гола в сезоне на протяжении 15-ти лет… За один клуб, - написал Линекер в Твиттере.
Напомним, что Месси забил свой 644-й гол в составе "Барселоны", превзойдя достижение легендарного Пеле.
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Комментарии (2)
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Леонід Скачков (Рівне)
23.12.2020 в 13:03
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Antolog (Одесса)
23.12.2020 в 12:45
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