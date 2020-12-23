Реал - Гранада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" продолжает погоню за "Атлетико". У "сливочных" продолжается четырехматчевая победная серия, и они не собираются сбавлять обороты. На очереди – поединок против "Гранады".

Матч запланирован на 23.12.2020 в 20:30. Онлайн прямая текстовая трансляция - матч центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания".

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