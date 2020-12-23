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Реал - Гранада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Гранада: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Реал" продолжает погоню за "Атлетико". У "сливочных" продолжается четырехматчевая победная серия, и они не собираются сбавлять обороты. На очереди – поединок против "Гранады".
Матч запланирован на 23.12.2020 в 20:30. Онлайн прямая текстовая трансляция - матч центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания".
Прямая видеотрансляция поединка - на платформе MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
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