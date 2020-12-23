Испания
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Диего Симеоне сказал, чего не хватает Атлетико для чемпионства
Всего лишь 25 сыгранных матчей
Главный тренер "Атлетико"
- Фавориты ли мы? Вы меня знаете. Я буду повторять то, что я думаю: для нас важен каждый следующий матч. Мы проделываем хорошую работу, но нам нужно подтвердить это в матче с "Хетафе".
Чего не хватает "Атлетико" для чемпионства? Не хватает 25 матчей. Игра за игрой, игра за игрой, игра за игрой, – цитирует Симеоне Marca.
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