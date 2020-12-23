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Пуйоль: Думаю, у Месси будет такой же статус, как и у Джордана
Карлес рад, что Лео играет за Барселону
Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мнением о своём экс-партнёре по команде нападающем Лионеле Месси.
"Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, я отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Думаю, у Месси будет такой же статус – лучший футболист всех времён. По поводу Джордана тоже есть разные мнения, идут обсуждения, лучший ли он, и порой трудно быть объективным. Болельщику "Реала" тяжело осознать, что Месси лучший.
Нам повезло, что у нас есть Месси. Его показатели реальны, их никто не придумал. И они показывают, что он лучший", — приводит слова Пуйоля Goal.com.
Месси защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей карьеры. Его контракт с каталонским клубом истекает через полгода, и, вероятно, 33-летний аргентинец покинет команду следующим летом.
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