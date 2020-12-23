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Пуйоль: Думаю, у Месси будет такой же статус, как и у Джордана

Испания
(3 голосов)

Карлес рад, что Лео играет за Барселону

Пуйоль: Думаю, у Месси будет такой же статус, как и у Джордана
Новина українською

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мнением о своём экс-партнёре по команде нападающем Лионеле Месси.

"Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, я отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Думаю, у Месси будет такой же статус – лучший футболист всех времён. По поводу Джордана тоже есть разные мнения, идут обсуждения, лучший ли он, и порой трудно быть объективным. Болельщику "Реала" тяжело осознать, что Месси лучший.

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Нам повезло, что у нас есть Месси. Его показатели реальны, их никто не придумал. И они показывают, что он лучший", — приводит слова Пуйоля Goal.com.

Месси защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей карьеры. Его контракт с каталонским клубом истекает через полгода, и, вероятно, 33-летний аргентинец покинет команду следующим летом.

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В статье: Лионель Месси Карлес Пуйоль Барселона
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Комментарии (5)
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mafan (Рівне)
23.12.2020 в 15:45
От для чого писати від редакції те, чого ще ніхто не знає достеменно???"Мессі покине влітку Барселону" - ви промадридіські піжони редакційні!!!Ганьба вам!!!
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+3
-4
Algrab (Костопiль)
23.12.2020 в 16:07
Знову рука Переса, тільки вже в Україні?
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+2
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
23.12.2020 в 17:17
Підгорає в барсоглорівбо щоб їхньому тепличному герою вдалося побити рекорд Пеле потрібна була допомога всієї команди, рефері, а також гра в піддавки вальяінваліда не думаю, що, коли Пеле встановлював свій рекорд, в нього була така допомога
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
23.12.2020 в 17:04
Редакция постит то, что под руку попадется. Как какой то высер опубликовать, это пожалуйста, а вот новость о назначении Касильяса заместителем гендиректора РМ даже не опубликовали.
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+1
-1
Vantala (Kharkiv)
23.12.2020 в 17:12
Известный футболист сказал, а они это процитировали, в чем проблема? Думаете Пуйоль такого не говорил? Или вам хочется, чтобы он такого не говорил?
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0
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