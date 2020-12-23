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Триппьер дисквалифицирован на десять матчей
Футболист наказан за нарушение правил о ставках
Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер наказан за нарушение правил о ставках, сообщает BBC.
30-летнему футболисту изначально предъявили обвинения по семи эпизодам, однако он отверг их все. Тем не менее в ходе разбирательства Киран был признан виновным в четырёх из этих случаев.
Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать его на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.). Наказание вступает в силу сразу после его вынесения. Таким образом, игрок должен вернуться на поле в начале марта. "Атлетико" не сможет рассчитывать на него в 12 матчах, среди которых обе встречи с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Об обвинении Триппьера в нарушении правил о ставках FA объявила в начале мая этого года.
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