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Триппьер дисквалифицирован на десять матчей

Испания
(1 голосов)

Футболист наказан за нарушение правил о ставках

Триппьер дисквалифицирован на десять матчей
Новина українською

Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер наказан за нарушение правил о ставках, сообщает BBC.

30-летнему футболисту изначально предъявили обвинения по семи эпизодам, однако он отверг их все. Тем не менее в ходе разбирательства Киран был признан виновным в четырёх из этих случаев.

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать его на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.). Наказание вступает в силу сразу после его вынесения. Таким образом, игрок должен вернуться на поле в начале марта. "Атлетико" не сможет рассчитывать на него в 12 матчах, среди которых обе встречи с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об обвинении Триппьера в нарушении правил о ставках FA объявила в начале мая этого года.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Киран Триппьер
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Комментарии (1)
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Fata Morgana (Запорожье)
23.12.2020 в 16:57
Ну правильно! Что бы не заражал никого!
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