Барселона ведет переговоры с резервным защитником Арсенала

Каталонская "Барселона" в январе может заключить контрактом со Шкорданом Мустафи.

Информацию об этом подтвердил агент немецкого центрбека, который уже сегодня прибыл в Барселону. По данным Sport.es, сейчас идут переговоры.

Каталонский клуб хочет на полгода арендовать Мустафи, который в текущем сезоне провел восемь игр. Ранее Шкордан уже имел опыт игры в Ла Лиге за "Валенсию".

Yes, you read that right - Mustafi to Barcelona... #AFChttps://t.co/bfj7Mcz2AL