Барселона ведет переговоры с резервным защитником Арсенала

Каталонская "Барселона" в январе может заключить контрактом со Шкорданом Мустафи.

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Информацию об этом подтвердил агент немецкого центрбека, который уже сегодня прибыл в Барселону. По данным Sport.es, сейчас идут переговоры.

Каталонский клуб хочет на полгода арендовать Мустафи, который в текущем сезоне провел восемь игр. Ранее Шкордан уже имел опыт игры в Ла Лиге за "Валенсию".

Отметим, что контракт Мустафи с "Арсеналом" заканчивается летом 2021-го года.