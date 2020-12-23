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Барселона ведет переговоры с резервным защитником Арсенала

Испания
(1 голосов)

Временное решение проблемы

Барселона ведет переговоры с резервным защитником Арсенала
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" в январе может заключить контрактом со Шкорданом Мустафи.

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Информацию об этом подтвердил агент немецкого центрбека, который уже сегодня прибыл в Барселону. По данным Sport.es, сейчас идут переговоры.

Каталонский клуб хочет на полгода арендовать Мустафи, который в текущем сезоне провел восемь игр. Ранее Шкордан уже имел опыт игры в Ла Лиге за "Валенсию".

Отметим, что контракт Мустафи с "Арсеналом" заканчивается летом 2021-го года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Шкодран Мустафи
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Комментарии (1)
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fabo53
23.12.2020 в 18:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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