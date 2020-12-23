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Барселона ведет переговоры с резервным защитником Арсенала
Временное решение проблемы
Каталонская "Барселона" в январе может заключить контрактом со Шкорданом Мустафи.
Информацию об этом подтвердил агент немецкого центрбека, который уже сегодня прибыл в Барселону. По данным Sport.es, сейчас идут переговоры.
Каталонский клуб хочет на полгода арендовать Мустафи, который в текущем сезоне провел восемь игр. Ранее Шкордан уже имел опыт игры в Ла Лиге за "Валенсию".
Yes, you read that right - Mustafi to Barcelona... #AFChttps://t.co/bfj7Mcz2AL— talkSPORT (@talkSPORT) December 23, 2020
Отметим, что контракт Мустафи с "Арсеналом" заканчивается летом 2021-го года.
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