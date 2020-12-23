Дорога в Лондон? Реал готов отдать Винисиуса в аренду

Уже зимой Винисиус Жуниор может отправиться в аренду. Об этом передает Daily Star.

Зинедин Зидан пока что не дождался от бразильца стабильной игры, а потому он на полгода может отправиться набираться опыта. Есть даже один претендент.

Источник уверяет, что "Арсенал" интересуется вингером. "Канониры" хотели подписать бразильца еще при Эмери, а сейчас в Лондоне в аренде находится другой футболист "сливочных" - Себальос.

В текущем сезоне Винисиус успел провести 18 матчей, в которых он отметился шестью результативными действиями (3+3).