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Дорога в Лондон? Реал готов отдать Винисиуса в аренду

Испания
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Зидан разочаровался в бразильце?

Дорога в Лондон? Реал готов отдать Винисиуса в аренду
UA-Футбол
Новина українською

Уже зимой Винисиус Жуниор может отправиться в аренду. Об этом передает Daily Star.

Зинедин Зидан пока что не дождался от бразильца стабильной игры, а потому он на полгода может отправиться набираться опыта. Есть даже один претендент.

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Источник уверяет, что "Арсенал" интересуется вингером. "Канониры" хотели подписать бразильца еще при Эмери, а сейчас в Лондоне в аренде находится другой футболист "сливочных" - Себальос.

В текущем сезоне Винисиус успел провести 18 матчей, в которых он отметился шестью результативными действиями (3+3).

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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