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Дорога в Лондон? Реал готов отдать Винисиуса в аренду
Зидан разочаровался в бразильце?
Уже зимой Винисиус Жуниор может отправиться в аренду. Об этом передает Daily Star.
Зинедин Зидан пока что не дождался от бразильца стабильной игры, а потому он на полгода может отправиться набираться опыта. Есть даже один претендент.
Источник уверяет, что "Арсенал" интересуется вингером. "Канониры" хотели подписать бразильца еще при Эмери, а сейчас в Лондоне в аренде находится другой футболист "сливочных" - Себальос.
В текущем сезоне Винисиус успел провести 18 матчей, в которых он отметился шестью результативными действиями (3+3).
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