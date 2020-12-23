Примера. 15-й тур. Невнятная ничья Хетафе и Сельты

"Сельта" безапелляционно уверенно выиграла пять своих последних матчей (с учетом Кубка), пропустив в них лишь один гол. Эдуардо Кудет заботится не только о тактической и физической готовности команды, но и о коллективной психологии. "Сельта" должна быть командой-победительницей, однако на поле "Хетафе" галисийцы согласились на ничью.

По крайней мере, весь второй тайм – это игра на сохранение счета в исполнении обеих команд. Немного это контрастировало с событиями первого тайма, в котором была динамика, желание и, собственно, голы. Дамиан Суарес красиво забил на седьмой минуте, но уже через десять оборотов большой стрелки точным ударом с пенальти ответил Яго Аспас.

И все. "Хетафе" то ли не мог, то ли не хотел идти вперед, а "Сельта" тоже не считала нужным рисковать. Поэтому вышел пресный матч только с восемью ударами в направлении ворот, менее половины из которых пришлись в створ.

Ничья – закономерный результат.

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Сельта" 1:1

Голы: Дамиан Суарес 7 - Яго Аспас 17 (пен.)

"Хетафе": Рубен Яньес, Даконам Дьене, Эрик Кабако, Энес Унал (Хайме Мата 57), Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Неманья Максимович, Хуан Эрнандес (Родригес Анхель 57), Давид Тимор (Хон Патрик 58)

"Сельта": Рубен, Уго Мальо, Нолито (Окай Йокушлу 82), Нестор Араухо, Денис Суарес, Яго Аспас, Ренато Тапиа, Лукас Оласа, Жейсон Мурильо, Брайс Мендес, Мигель Баеса (Эмре Мор 65)

Предупреждения: Аллан-Ромео Ньом 55, Дамиан Суарес 84, Эрик Кабако 90+2 - Жейсон Мурильо 68, Нестор Араухо 86, Эмре Мор 90+1