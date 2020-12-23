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Несмотря на три поражения подряд. Реал Сосьедад продлил контракт с главным тренером
Руководство проявило доверие
"Реала Сосьедад" продлил контракт с Иманолом Альгвасилом. Об этом передает пресс-служба клуба.
Новая сделка рассчитана до лета 2023-го года. Иманол работает с клубом с декабря 2018-го года. В прошлом сезоне "Реал Сосьедад" занял шестое место, а также вышел в финал кубка.
???? Passion. Hope. Pride. Personality. Txuri urdin.— Real Sociedad (@RealSociedadEN) December 23, 2020
???? Imanol, our coach.#Imanol2023 #AurreraReala pic.twitter.com/Ulia7HvFiG
Текущую кампания подопечные Альгвасила бодро начали, но проиграли три последних матча. Несмотря на это, они идут в зоне ЛЧ.
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