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300 побед, семь трофеев. Ровно девять лет назад Симеоне возглавил Атлетико
Аргентинец - настоящая легенда "матрасников"
Ровно девять лет назад, 23-го декабря 2011-го года, состоялось легендарное событие для мадридского "Атлетико". Клуб возглавил Диего Симеоне.
С того времени аргентинец провел во главе клуба 499 матчей, в которых добыл триста побед. Вместе с мадридцами Симеоне завоевал семь трофеев, среди которых чемпионство в Испании, а также победа в Лиге Европы. Не забываем и о двух финалах Лиги Чемпионов.
???? HISTORIA ROJIBLANCA— Atlético de Madrid (@Atleti) December 23, 2020
Se cumplen 9⃣ años de la llegada de @Simeone a nuestro banquillo
???? 499 partidos
???? 300 victorias
???? Liga
???????? Europa League
???????? Supercopa de Europa
???? Copa del Rey
???? Supercopa de España
???? Ole, ole, ole, Cholo Simeone ????
????⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/uHglAcQ2KS
Отметим, что сейчас "Атлетико" лидирует в чемпионате Испании, что не исключает завоевания восьмого трофея "Эль Чоло".
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