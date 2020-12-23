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300 побед, семь трофеев. Ровно девять лет назад Симеоне возглавил Атлетико

Испания
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Аргентинец - настоящая легенда "матрасников"

300 побед, семь трофеев. Ровно девять лет назад Симеоне возглавил Атлетико
UA-Футбол
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Ровно девять лет назад, 23-го декабря 2011-го года, состоялось легендарное событие для мадридского "Атлетико". Клуб возглавил Диего Симеоне.

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С того времени аргентинец провел во главе клуба 499 матчей, в которых добыл триста побед. Вместе с мадридцами Симеоне завоевал семь трофеев, среди которых чемпионство в Испании, а также победа в Лиге Европы. Не забываем и о двух финалах Лиги Чемпионов.

Отметим, что сейчас "Атлетико" лидирует в чемпионате Испании, что не исключает завоевания восьмого трофея "Эль Чоло".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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