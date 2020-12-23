Примера. 15-й тур. Реал - Гранада 2:0. Иногда полезно потерпеть

"Реал" пришел в себя. Выиграл пять матчей подряд. Хотя в последнем поединке напомнил о своей старой болезни, когда в ходе матча сбавлял обороты и подвергался опасности. Сразу возникли у недругов поводы покритиковать судейство относительно помощи "Реалу", что весьма раздражает Зидана. Раздражает, но не выбивает из колеи. На "Гранаду" было соответствующее чемпионским амбициям настроение, и только одна цель – победить.

Поединок действительно начался с активности, но не только со стороны "Реала". Первой забить могла "Гранада" усилиями Роберто Сольдадо. Еще позже по воротам били Кенеди и Пуэртас, но ни одного попадания в плоскость от "Гранады" так и не было. А у "Реала" до перерыва – одно. Это когда Родриго обыгрался с Бензема и не стал медлить с ударом. Момент вполне соответствовал духу игры на ту временную отметку. Ведь били также Бензема и Модрич, а к концу тайма личную статистику атакующих акций улучшили Варан, Рамос, Карвахаль и Асенсио, заменивший травмированного Родриго. "Реал" владел преимуществом, но не поражал разнообразием и изобретательностью. Поэтому можно говорить о нулевой ничьей как о закономерном итоге первой части встречи.

Другое дело – второй тайм. Он едва не ознаменовался виртуозным голом Асенсио. Когда Карвахаль прострелил с фланга, Марко решил пробивать в касание пяткой в ​​направлении дальнего угла. Замысел отличный, но идеальному исполнению не хватило нескольких сантиметров - штанга. Однако мяч уже почти не покидал половину поля "Гранады", а это означало, что давление повышалось. Показательный момент – три удар в течение одной атаки. Били Кроос, Вальверде и Асенсио. Благодаря голкиперу и чуду "насриды" отбились.

Однако долго так продолжаться не могло. Очередная атака "Реала" левым флангом ознаменовалась передачей Менди на Асенсио, а потом – глубоким навесом в исполнении Марко от линии ворот. Каземиро выиграл "воздух" и гарантировал мадридцам преимущество на табло.

После этого "Гранада" немного прижала соперника. Удары Пуэртаса, Эрреры и попадание мяча в руку Варана (от бедра) заставили Зидана нервничать. Но ситуация в целом показала, что тренер может полагаться на терпение своих подопечных: с шатким преимуществом в счете они спокойно перетерпели порыв активности соперника и забили второй усилиями Бензема в компенсированное время – 2:0.

"Гранада" проигрывает впервые за последние четыре тура и лишь во второй раз в этом чемпионате уходит с поля без забитых мячей. А "Реал" выигрывает шестой раз подряд. Грозный чемпион возвращается?

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Гранада" 2:0

Голы: Карлос Каземиро 57, Карим Бензема 90+3

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Иско 78), Лукас Васкес (Винисиус Жуниор 78), Ферлан Менди, Родриго Силва (Марко Асенсио 38)

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье (Кини 73), Луис Милья, Ян Брис Этеки (Альберто Соро 63), Роберто Сольдадо (Хорхе Молина 74), Карлос Нева, Хесус Вальехо (Герман Санчес 84), Янгел Эррера, Домингуш Дуарте, Роберт Кенеди (Луис Хавьер Суарес 63), Антонио Пуэртас

Предупреждения: Лукас Васкес 17, Даниэль Карвахаль 81 - Димитри Фулкье 27