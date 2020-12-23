Брат Тони Крооса уверен, что Месси не заслужил попасть в тройку футболистов года

Брат полузащитника Тони Крооса Феликс, в подкасте, который они ведут вместе, заявил, что Лео Месси не заслужил попасть в тройку лучших футболистов мира.

"Левандовский абсолютно точно заслужил звание лучшего. Что касается Месси, то для меня он не входит в тройку, так как провел посредственный год", - заявил Феликс.

Напомним, что Левандовский был признан футболистом года по версии ФИФА. Роналду оказался вторым, Месси - третьим.

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