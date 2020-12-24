Зидан: Не правильно было бы выпускать Азара на игру с Гранадой

Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал, почему оставил Эдена Азара в запасе и прокомментировал сам матч 15-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (2:0).

- Не правильно было бы выпускать Азара на игру с "Гранадой", потому что это был трудный матч. Всему своё время.

Не хотел рисковать Эденом. Он будет постепенно подводиться к основе.

Наши игроки провели большую работу, игра была очень сложной. "Гранада" хорошо нас прессинговала, усложняя нам задачу. Рад, что мы прибавили во втором тайме. Я доволен своими игроками, они заслужили эту шестую победу подряд, - сказал Зидан.