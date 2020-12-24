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На волне побед. Реал - Гранада 2:0. Обзор матча и видео голов
Реал - Гранада ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" нашел себя и свою волну. Вчера мадридцы одержали шестую подряд во всех турнирах и пятую подряд в чемпионате Испании победу. Команда Зидана довольно спокойно справилась с "Гранадой", которая только второй раз в текущем розыгрыше Примеры пошла с поля без забитого мяча.
Отмечаем очередной гол Карима Бензема – француз снова забил на последних секундах. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 15-го тура чемпионата Испании.
Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Гранада" 2:0
Голы: Карлос Каземиро 57, Карим Бензема 90+3
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