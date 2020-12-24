На волне побед. Реал - Гранада 2:0. Обзор матча и видео голов

"Реал" нашел себя и свою волну. Вчера мадридцы одержали шестую подряд во всех турнирах и пятую подряд в чемпионате Испании победу. Команда Зидана довольно спокойно справилась с "Гранадой", которая только второй раз в текущем розыгрыше Примеры пошла с поля без забитого мяча.

Отмечаем очередной гол Карима Бензема – француз снова забил на последних секундах. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 15-го тура чемпионата Испании.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Гранада" 2:0

Голы: Карлос Каземиро 57, Карим Бензема 90+3