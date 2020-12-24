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На хорошую память. Буффон, Облак и Кепа получили коллекционное пиво от Месси

Испания
(2 голосов)

Лео не соврал

На хорошую память. Буффон, Облак и Кепа получили коллекционное пиво от Месси
UA-Футбол
Новина українською

Лео Месси сумел побить рекорд Пеле по голам за один клуб. В честь такого события он пообещал отправить коллекционное пиво всем вратарям, которым забивал.

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Первые счастливчики уже похвастались призами. Свои награды получил Джанлуиджи Буффон, Ян Облак и Кепа Аррисабалага.

Недавно об ожидании награды также сообщил Андрей Пятов.

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В статье: Лионель Месси Джанлуиджи Буффон Ян Облак Кепа Аррисабалага
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.12.2020 в 21:24
теперь все эти вратари, которые также и отбивали удары месси, должны выслать ему по одной сигарете за каждый отбитый. на пачках должно быть написано "лео, покури"))
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