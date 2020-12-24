На хорошую память. Буффон, Облак и Кепа получили коллекционное пиво от Месси

Лео Месси сумел побить рекорд Пеле по голам за один клуб. В честь такого события он пообещал отправить коллекционное пиво всем вратарям, которым забивал.

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Первые счастливчики уже похвастались призами. Свои награды получил Джанлуиджи Буффон, Ян Облак и Кепа Аррисабалага.