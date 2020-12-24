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На хорошую память. Буффон, Облак и Кепа получили коллекционное пиво от Месси
Лео не соврал
Лео Месси сумел побить рекорд Пеле по голам за один клуб. В честь такого события он пообещал отправить коллекционное пиво всем вратарям, которым забивал.
Первые счастливчики уже похвастались призами. Свои награды получил Джанлуиджи Буффон, Ян Облак и Кепа Аррисабалага.
Kings recognize Kings ????#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/vNir1rnuYC— Budweiser Football (@budfootball) December 24, 2020
Недавно об ожидании награды также
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.12.2020 в 21:24
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