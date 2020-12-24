  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Воспитанник Реала в Атлетико. Маркос Алонсо близок к возвращению в Ла Лигу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воспитанник Реала в Атлетико. Маркос Алонсо близок к возвращению в Ла Лигу

Испания
(1 голосов)

В Лондоне он давно не нужен

Воспитанник Реала в Атлетико. Маркос Алонсо близок к возвращению в Ла Лигу
UA-Футбол
Новина українською

Вполне вероятно, что Маркос Алонсо уже зимой покинет "Челси". Об этом передает El Chiringuito.

Читайте такжеЧелси хочет продать сразу нескольких игроков в зимнее трансферное окно

По их данным, сейчас игроком интересуется "Атлетико". Они готовы арендовать защитника до конца сезона, выплачивая ему 50 процентов зарплаты.

В текущем сезоне Маркос Алонсо успел сыграть 225 минут в АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Маркос Алонсо Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...