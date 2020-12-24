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Воспитанник Реала в Атлетико. Маркос Алонсо близок к возвращению в Ла Лигу
В Лондоне он давно не нужен
Вполне вероятно, что Маркос Алонсо уже зимой покинет "Челси". Об этом передает El Chiringuito.
По их данным, сейчас игроком интересуется "Атлетико". Они готовы арендовать защитника до конца сезона, выплачивая ему 50 процентов зарплаты.
???? "MARCOS ALONSO llegará en el mercado de INVIERNO al ATLÉTICO"— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 24, 2020
????"El CHELSEA pagará el 50% de su ficha de esta temporada"
Información de @PipiEstrada1 en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/kHyc3nhcnv
В текущем сезоне Маркос Алонсо успел сыграть 225 минут в АПЛ.
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