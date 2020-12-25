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Атлетико не будет подписывать новый контракт с Диего Костой

Испания
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Сам нападающий заявлял, что готов уйти из команды

Атлетико не будет подписывать новый контракт с Диего Костой
Новина українською

Мадридский "Атлетико" не планирует заключать новый договор с форвардом Диего Костой, написал в своем Твиттере итальянский журналист Маттео Моретто.

Нападающий может покинуть команду уже в январе.

Сообщается, что "Атлетико" может заменить Косту нападающим "Наполи" Аркадиушем Миликом, чей контракт с неаполитанской командой истекает летом.

Отметим, что Коста выступает за мадридский "Атлетико" с 2018 года.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Коста
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