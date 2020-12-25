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Атлетико не будет подписывать новый контракт с Диего Костой
Сам нападающий заявлял, что готов уйти из команды
Мадридский "Атлетико" не планирует заключать новый договор с форвардом Диего Костой, написал в своем Твиттере итальянский журналист Маттео Моретто.
Нападающий может покинуть команду уже в январе.
Сообщается, что "Атлетико" может заменить Косту нападающим "Наполи" Аркадиушем Миликом, чей контракт с неаполитанской командой истекает летом.
Отметим, что Коста выступает за мадридский "Атлетико" с 2018 года.
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