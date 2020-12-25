Кике Сетьен не привел Барсу к вершинам. Но он по-прежнему востребован в Испании

В тренерской карьере 62-летнего Кике Сетьена было всякое.

И такая экзотика, как сборная России по пляжному футболу, и такая безостановочная тоска, как сборная Экваториальной Гвинеи по футболу обычному (правда, в Малабо наставник провел только три месяца – принимающая сторона не смогла выполнить взятых на себя обязательств, в том числе и финансовых).

футбольных болельщиков за пределами Испании он известен прежде всего как человек, который не смог сохранить лидерство "Барселоны" в чемпионате, и как наставник, чья карьера была грандиозно разбомблена мюнхенской "Баварией" со счетом 8:2 на пустынной лиссабонской арене "Да Луш".

Ошибка в том, чтобы считать это главным бэкграундом в карьере Кике Сетьена.

12 ноября 1989-го года не слишком амбициозный "Логроньес" отправился на "Камп Ноу" в гости к "Барселоне" Йохана Кройфа. Полузащитник гостей, 31-летний Кике Сетьен, вышел на замену вместо травмированного партнера Хуанхо Эльгесабаля, и оказался поражен тем, как складывается игра: "Я понял, что до конца матча осталось всего лишь несколько минут, но я все еще ни разу не коснулся мяча. Не особо касались его и мои товарищи по "Логроньесу". "Барса" владела мячом все время. Все время!"

Именно тогда Кике Сетьен и решил стать тренером, причем коучем совершенно определенной формации – тем, кто делает ставку на короткий пас, позиционное нападение, и не слишком заботится об обороне, так как больше думает о зрелищности игры.

Таких специалистов в Испании называют "кройфиста" - не нужно объяснять, в честь кого.

Самым успешным кройфистой стал Пеп Гвардиола, но и Кике Сетьен тоже не сидел без дела. Пока Гвардиола выигрывал трофеи на "Камп Ноу", Сетьен конструировал "Луго", команду из одноименного городка в Галисии, которую с приходом Эль Кикито начали называть "Барселоной" третьего дивизиона".

"Они так красиво играют, - восхищалась Marca в 2011-ом году, - что никто не подумает, что этот коллектив представляет лишь третий уровень испанского футбола". В поединке против "Кастильи", филиала мадридского "Реала", футболисты "Луго" сделали все, чтобы лишить соперников (а это, на минуточку, были Сарабия, Начо, Карвахаль, Хуанфран, Мората, Черышев) мяча и выиграли со счетом 3:1.

На следующий год маленькая команда Кике Сетьена пробилась во второй дивизион.

В 2015-ом году после 8 туров в Примере канарский "Лас-Пальмас" шел на предпоследнем месте в дивизионе, и руководство пригласило Кике Сетьена. Ему поставили задачу – выжить в "вышке" любой ценой, но уже на первой пресс-конференции он шокировал общественность, заявив, что самое главное для него заключается в том, чтобы "Лас-Пальмас" демонстрировал привлекательный футбол.

Самое интересное – слова Эль Кикито ни на йоту не разошлись с делом. "Лас-Пальмас" забивал после длинных позиционных розыгрышей, зачастую исполненных в касание. В 2017-ом году у Сетьена возник конфликт с некоторыми ведущими игроками островитян, инициированный Кевином Принсом Боатенгом. Руководство после некоторых раздумий приняло сторону игроков. Мигель Анхель Рамирес, президент "Пио-пио" ("Лас-Пальмас", играющий в желтых цветах, имеет такое прозвище, которое, как считается, имитирует звук, издаваемый желтой канарейкой), рассказал, что команда обладает крайне квалифицированным набором исполнителей, позволяющим, при желании и некотором везении, даже бороться за еврокубки.

В первый же сезон без Сетьена канарцы поменяли четверых наставников и вылетели в Сегунду.

Что же касается Эль Кикито, то он к тому времени уже отправился "Бетис", где с ходу вывел клуб в еврокубки, выдал, по версии издания As, лучший матч десятилетия в Примере (2018, "Барселона" - "Бетис" 3:4), а также стал первым за 16 лет тренером, которому в течение одного сезона удалось обыграть на выезде двух вечных гегемонов, "Барселону" и мадридский "Реал". В 2019-ом году Сетьен покинул "Бетис", не договорившись с руководством о дальнейшей трансферной политике клуба – он, в конце концов, никогда не считался удобным специалистом ни для раздевалки, ни для администрации.

В какой-то степени это и сгубило его в "Барселоне", команде, которой Кике Сетьен полностью подходил стилистически, но оказался совершено чужд ментально. Но это отнюдь не значит, что он плохой тренер. Не все тренеры в мире могут руководить большими клубами, не все тренеры в мире подходят "Барселоне".

Сейчас "Бетис", который потратил в прошлом году 100 млн евро на трансферном рынке, но пока с Мануэлем Пеллегрини больше проигрывает, чем выигрывает, хочет инициировать переговорный процесс с Эль Кикито.

Правление мечтает о еврокубках, а фанаты – о тех совсем недавних славных временах, когда в жертвах у красиво играющих "бетикос" числились и "Барса", и "Реал".