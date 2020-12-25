Кандидат в президенты Барселоны видит в Суперлиге способ преодолеть кризис

Кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о долгах каталонского клуба, которые в настоящий момент составляют 820 миллионов евро.

"Необходимо принять срочные решения, чтобы переломить ситуацию с очень плохим уровнем задолженности. Необходима реструктуризация, а расходы должны быть сокращены. Это уменьшит дефицит. Посмотрим, насколько. Пока мы не внутри клуба, нельзя узнать точно.

Мы думаем, что потери будут очень высокими. Несомненно, выше тех, которые предсказывали. Есть счета, которые не были ратифицированы или проверены, и у нас не было доступа к ним. Поэтому мы проведем аудит, чтобы определить, в какой ситуации находится клуб: какой у нас объем долга, прогнозируемый доход до конца сезона и так далее. Мы прогнозируем доход в 661 миллион евро, и это очень мало, учитывая уровень расходов клуба.

Всегда идет разговор о чистом долге, но также необходимо учитывать то, что нам должны третьи стороны. В любом случае мы настроены оптимистично, потому что я уже пережил подобное в 2003 году.

Есть бизнес-решения, которые могут быть задействованы в гораздо большей степени. Есть такой вариант, как Суперлига Европы, которая может принести клубу большой доход. И если добавить другие направления бизнеса, которые присутствуют на рынке, есть основания для оптимизма", - сказал Лапорта.

Напомним, что топ-клубы Европы давно обсуждают идею создания Суперлиги, которая стала бы альтернативой Лиге Чемпионов. УЕФА активно критикует проект – один из аргумент заключается в том, что Суперлига быстро надоест зрителям.

Также отметим, что выборы президента "Барселоны" состоятся 21 января. Жоан Лапорта считается фаворитом, однако конкуренцию ему попытаются навязать Виктор Фонт и Тони Фрейша.