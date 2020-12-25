  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. 19-летний вингер Реала выбыл из строя на три месяца
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

19-летний вингер Реала выбыл из строя на три месяца

Испания
(1 голосов)

Очень неудачно закончил 2020-й

19-летний вингер Реала выбыл из строя на три месяца
UA-Футбол
Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Родриго получил серьезную травму в матче против "Гранады".

Читайте такжеПримера. 15-й тур. Реал - Гранада 2:0. Иногда полезно потерпеть

По данным пресс-службы "сливочных", у него было диагностировано повреждение сухожилия мышцы бедра. Испанские СМИ уверяют, что срок восстановления займет порядка трех месяцев.

Родриго точно пропустит матчи "Реала" в 1/8 финала ЛЧ, а также все игры команды до середины марта. Однако он может быть доступен к "Эль-Классико", которое пройдет в апреле.

Отметим, что в этом сезоне Родриго провел 17 матчей, забил один гол и отдал шесть голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Родриго Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
25.12.2020 в 18:31
Здоровья Родриго! Всех форумчан с Рождеством!!! ( кто празднует 25го) и приближающимся Новым Годом !!! Всего вам самого классного!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...