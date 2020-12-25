19-летний вингер Реала выбыл из строя на три месяца

Вингер мадридского "Реала" Родриго получил серьезную травму в матче против "Гранады".

По данным пресс-службы "сливочных", у него было диагностировано повреждение сухожилия мышцы бедра. Испанские СМИ уверяют, что срок восстановления займет порядка трех месяцев.

Parte médico de Rodrygo.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 25, 2020

Родриго точно пропустит матчи "Реала" в 1/8 финала ЛЧ, а также все игры команды до середины марта. Однако он может быть доступен к "Эль-Классико", которое пройдет в апреле.

Отметим, что в этом сезоне Родриго провел 17 матчей, забил один гол и отдал шесть голевых передач.