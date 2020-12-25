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Фати: Хочу выиграть трофей с Барселоной и отпраздновать это с болельщиками на Камп Ноу
Фанаты каталонцев солидарны с ним
Вингер "Барселоны" Ансу Фати рассказал о своем главном рождественском желании.
"Я хочу выиграть несколько трофеев с "Барселоной" и иметь возможность отпраздновать это с болельщиками на "Камп Ноу". В этом сложном году многие из них пострадали и я хочу, чтобы все они были здоровы", - заявил Фати.
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Сейчас "Барселона" занимает пятое место в Ла Лиге, а в 1/8 финала ЛЧ сыграет против "ПСЖ".
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