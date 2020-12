Месси и Роналду с семьями, Рамос с трофеями. Как футболисты встречали Рождество

Зарубежный футбол взял небольшую передышку, ведь Европа сейчас встречает Рождество. Многие игроки сейчас проводят время со своими семьями.

Однако, несмотря на праздник, многие звезды, такие как Месси, Роналду, Рамос, Суарес и другие, не забыли поздравить всех поклонников с праздником.

We wish you a Merry Christmas!! Full of love, health and happiness????????????❤️ pic.twitter.com/Xpb7wu2kmU — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 24, 2020

???? ¡Feliz Navidad! ????

Los mejores deseos y, sobre todo, mucha salud para todos. ????



???? Merry Christmas! ????

Best wishes and, most importantly, good health to all. ???? pic.twitter.com/GuzE6v5bS3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 24, 2020

Una navidad distinta y diferente para todos. Pero de corazón les deseamos un MUY FELIZ NAVIDAD ???????? ???????? ???????????????????????????????? pic.twitter.com/fCXsdPmZ6s — Luis Suarez (@LuisSuarez9) December 24, 2020