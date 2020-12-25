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Хетафе хочет объединить в своей команде игроков Реала и Барселоны

Испания
(1 голосов)

Речь об аренде

Хетафе хочет объединить в своей команде игроков Реала и Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

"Хетафе" зимой планирует начать переговоры с "Реалом" и "Барселоной". Об этом передает AS.

По данным источника, им интересна аренда Такефуса Кубо и Карлеса Аленья. Гранды испанского футбола готовы временно отпустить талантов, но последнее слово именно за футболистами.

Напомним, что первые полгода Кубо провел в "Вильярреале".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) "Хетафе" Карлес Аленья Такефуса Кубо
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Источник:
AS

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