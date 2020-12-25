Хетафе хочет объединить в своей команде игроков Реала и Барселоны

"Хетафе" зимой планирует начать переговоры с "Реалом" и "Барселоной". Об этом передает AS.

По данным источника, им интересна аренда Такефуса Кубо и Карлеса Аленья. Гранды испанского футбола готовы временно отпустить талантов, но последнее слово именно за футболистами.

Напомним, что первые полгода Кубо провел в "Вильярреале".