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Депай не перейдет в Барселону в январе из-за полной укомплектованности в атаке команды

Испания
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Сага продолжается

Депай не перейдет в Барселону в январе из-за полной укомплектованности в атаке команды
Новина українською

На данный момент переход Депая в "Барселону" находится наиболее далеко за всю историю этой саги. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника голландец не только не присоединится к "блаугранас" в январе, а может и не перейти в клуб вообще. Причиной этому является полная комплектация атаки команды: появление в составе Педри, хорошие выступления Бретвейта, восстановление Дембеле и хорошая игра травмированного Ансуи Фати. Переход после этого сезона не отменяется, но в январе будут выставлены другие приоритеты перед руководством клуба на усиление других позиций, например, центрального защитника.

Напомним, что Депай должен был перейти в "Барселону" еще летом этого года. На трансфере настаивал сам наставник каталонцев Рональд Куман. Но руководство клуба не нашло места в расходной ведомости для зарплаты игрока, поэтому переход не состоялся.

Отмечается, что "Лион" хотел получить за трансфер нидерландца в январе 5 млн евро, ведь следующим летом у футболиста заканчивается контракт с его текущим клубом. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 45 млн евро. В этом сезоне Депай провел 17 игр за "львов", отметившись восемью голами и четырьмя ассистами.

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В статье: Рональд Куман Барселона Мемфис Депай Олимпик (Лион)
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Источник:
sport.es

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