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Модрич подпишет новый контракт с Реалом – Marca
Лука остаётся самым возрастным игроком в клубе
Лука Модрич достиг принципиального соглашения с "Реалом" о новом контракте, сообщает Marca.
Договор был продлён до июня 2021-го года, а сам хорват пошёл на существенное понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в клубе.
В настоящий момент 35-летний Модрич является самым возрастным игроком в команде. Тем не менее, полузащитник провёл 20 матчей за мадридцев в этом сезоне, оставаясь важным игроком для Зинедина Зидана.
Напомним, Модрич выступает за "Реал" с 2012-го года. На его счету 363 игры в составе "бланкос".
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Источник:Marca
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